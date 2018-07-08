Леонид Федун: «Ни Зобнин, ни Кутепов не собираются уходить во второразрядные команды»

— Как оцените решение спартаковца Самедова завершить карьеру в сборной? — Понимаю его — нужно давать дорогу молодым. Тот же Ташаев составит большую конкуренцию в «Спартаке». Самедов же сыграл в свою силу, за что ему большое спасибо.

— Закончил с футболом Сергей Игнашевич. Для вас его выступление на ЧМ — подвиг?

— Сергей — Великий игрок. Давайте напишем это с большой буквы.

— Нет опасений, что Зобнина после такого турнира заберет какой-то из больших западных клубов, заплатив огромные деньги?

— Если предложат очень серьезную сумму, у нас не останется выбора. Но знаю, что ни он, ни Кутепов во второразрядные команды уходить не собираются. Если пригласят гранды, мы не можем стоять на пути футболиста. Кстати, Кутепов играл с травмой — мне прислали жуткую фотографию. Илья — незаметный герой и большой молодец. В него никто не верил до чемпионата мира, а он оказался основным защитником, который ничуть не хуже тех же испанцев. ( Сергей ЕГОРОВ

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Россия — Хорватия

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