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Депутат Свищёв назвал подстрекательством слова об Украине членами сборной Хорватии
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Депутат Свищёв назвал подстрекательством слова об Украине членами сборной Хорватии 

RT на русском 1 час назад
Фото: RT на русском
Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал RT слова защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича об Украине после победы над Россией.
«Однозначно, подобные действия не могут приветствоваться. Эти футболисты продолжают свой путь на чемпионате мира в России, и непонятно, как они дальше планируют смотреть в глаза местным болельщикам после столь некрасивого и даже предательского выступления, которое можно назвать подстрекательством», — сказал Свищёв в эксклюзивном интервью RT.
По его словам, Международная федерация футбола (ФИФА) и Российский футбольный союз (РФС) должны жёстко отреагировать на происходящее и наказать виновных.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, европейской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал поступок хорватского футболиста Виды после победы над Россией.
RT на русском: последние новости
СМИ: ФИФА может дисквалифицировать футболиста сборной Хорватии Виду за лозунг «Слава Украине» Кутепов заявил, что сборная Хорватии не является более лёгким соперником чем Испания ФИФА даст оценку видеопосту хорватского футболиста с посвящением победы над сборной России Украине
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