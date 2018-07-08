Депутат Свищёв назвал подстрекательством слова об Украине членами сборной Хорватии

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал RT слова защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и тренера Огнена Вукоевича об Украине после победы над Россией.

«Однозначно, подобные действия не могут приветствоваться. Эти футболисты продолжают свой путь на чемпионате мира в России, и непонятно, как они дальше планируют смотреть в глаза местным болельщикам после столь некрасивого и даже предательского выступления, которое можно назвать подстрекательством», — сказал Свищёв в эксклюзивном интервью RT.

По его словам, Международная федерация футбола (ФИФА) и Российский футбольный союз (РФС) должны жёстко отреагировать на происходящее и наказать виновных.