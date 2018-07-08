СМИ: В «МЮ» уверены в переходе Виллиана, но «Барселона» все равно попытается приобрести его

По данным британских журналистов, интерес к полузащитнику «Челси» Виллиану проявляют "Манчестер Юнайтед" и «Барселона». Как информирует The Sun, в «МЮ» не сомневаются, что футболист перейдет к ним после чемпионата мира-2018. Он является главной трансферной целью Жозе Моуринью на летнее межсезонье. В то же время, по информации Manchester Evening News, игрока хочет приобрести и «Барселона». Форвард «Барсы» Лионель Месси хотел бы, чтобы бразилец играл за них и попробует убедить его сменит прописку. В минувшем сезоне вингер провел 45 игр в составе «Челси», забил 13 мячей и отдал восемь результативных передач.