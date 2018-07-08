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​Федун: «Черчесов — мужик с яйцами, даже если не прав, докажет обратное»
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

​Федун: «Черчесов — мужик с яйцами, даже если не прав, докажет обратное» 

Евро-футбол.Ру 58 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова в четвертьфинале чемпионата мира.
— Какие впечатления от работы Черчесова в 1/4 финала? Как оценимте его решения по заменам?
— Это одна из лучших игр сборной, которые видел в постсоветскую эпоху. Если с испанцами просто стояли и отбивались, то с Хорватией увидели матч достойных друг друга соперников с абсолютно равными шансами. Просто балканцам больше повезло — при том, что у них, как считается, команда в несколько раз дороже нашей. Но российские футболисты оказались ничуть не хуже, а хваленые Модрич и Ракитич были полностью скованны.
Отмечу и тактику Черчесова, когда наш форвард Дзюба действовал, в первую очередь, по опорнику — Модричу или Ракитичу, практически выключив оппонентов из игры. Стас — молодец! А вот замены разочаровали. Дзюба готов был умирать, но вместо него появился Смолов, вышедший красиво себя показать.
— Контракт Черчесова с РФС завершается. Ваше слово весомо, что скажете по поводу продления?
— У меня лично нет сомнений в том, что он получит новое соглашение. Если вдруг случится иначе, то это станет каким-то грандиозным сюрпризом, несправедливостью по отношению к команде и самому Черчесову.
Да, это сложный человек, но он, прошу прощения, мужик с яйцами, и способен доказать, что прав, даже если не прав.
Сборная России уступила хорватам в 1/4 финала домашнего мундиаля в серии послематчевых пенальти (2:2, 3:4 по пенальти).
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