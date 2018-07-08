Федор Лукьянов: НАТО нашла новую объединяющую идею — развитие футбола

Военный альянс НАТО после долгих лет поисков нашел объединяющую идею — это развитие футбола, пошутил известный российский политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов

Ранее в официальном аккаунте альянса в Twitter указали, что все полуфиналисты чемпионата мира по футболу — 2018 относятся к странам НАТО, напоминает РИА Новости

«Чемпионат мира внес выдающийся вклад в мировую политику. Много лет Организация североатлантического договора мучилась с новой задачей и миссией после окончания холодной войны. Ну никак не получалось. И вот, кажется, есть!.. Наконец выяснилось, что основная задача блока — не security и даже не democraсy и stability promotion, а развитие футбола. Стремление Украины и Грузии в НАТО теперь совершенно понятно», — отметил Лукьянов в Telegram-канале своего журнала.

Первый полуфинал чемпионата мира пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге, где сыграют сборные Бельгии и Франции, а 11 июля в Москве встретятся англичане и хорваты.

Сборная России по футболу в субботу в матче 1/4 финала в серии пенальти уступила команде Хорватии, которая стала последним полуфиналистом турнира. Основное и дополнительно время закончилось со счетом 2:2. Это был лучший результат российской сборной на чемпионатах мира в истории.