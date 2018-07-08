«Картонный болельщик» рассказал о любви к России

Мексиканец Хавьер очень хотел попасть на чемпионат мира по футболу, только его не отпустила в Россию женщина. Его находчивые друзья, у которых были более сговорчивые подруги, посетили матчи Чемпионата с его картонным портретом во весь рост. Так неудачливый мексиканец-подкаблучник прославился на весь мир. Уже за первую неделю турнира он стал звездой соцсетей.

Перед матчем четвертьфинала корреспондентам News.ru удалось взять у него интервью. Хавьер охотно согласился ответить на вопросы.

Он признался, что не ожидал такой славы в России, но ему очень приятно, что люди теперь узнают его и улыбаются.

Единственное, отчего ему грустно — это проигрыш Мексики.

«Люди в России удивительно открытые и тёплые. Это великая, красивая страна», — поделился знаменитый «Картонный болельщик».