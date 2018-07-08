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«Картонный болельщик» рассказал о любви к России
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

«Картонный болельщик» рассказал о любви к России 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Мексиканец Хавьер очень хотел попасть на чемпионат мира по футболу, только его не отпустила в Россию женщина. Его находчивые друзья, у которых были более сговорчивые подруги, посетили матчи Чемпионата с его картонным портретом во весь рост. Так неудачливый мексиканец-подкаблучник прославился на весь мир. Уже за первую неделю турнира он стал звездой соцсетей.
Перед матчем четвертьфинала корреспондентам News.ru удалось взять у него интервью. Хавьер охотно согласился ответить на вопросы.
Он признался, что не ожидал такой славы в России, но ему очень приятно, что люди теперь узнают его и улыбаются.
Единственное, отчего ему грустно — это проигрыш Мексики.
«Люди в России удивительно открытые и тёплые. Это великая, красивая страна», — поделился знаменитый «Картонный болельщик».
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