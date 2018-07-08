Пассажиропоток аэропорта Сочи во время ЧМ побил рекорды Олимпиады

Пассажиропоток аэропорта Сочи во время чемпионата мира по футболу превысил показатели открытия и закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщили в пресс‐службе Администрации города‐курорта.

Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи. Около 35 тысяч человек прилетели и вылетели из воздушной гавани города-курорта 7 и 8 июля.

7 июля на олимпийском стадионе «Фишт» прошел матч между сборными России и Хорватии. В тот день автобусы, электрички и поезда перевезли около 40 тысяч фанатов. На железнодорожные маршруты вышли 70 пар дополнительных составов.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край сделал все необходимое для комфортного отдыха болельщиков. За безопасностью следили представители полиции, Росгвардии, сотрудники охранных организаций, около тысячи волонтеров.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил кубанцев за их гостеприимство. Радушие местных жителей сделало чемпионат мира по футболу фантастическим.