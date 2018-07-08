Ещё
Пассажиропоток аэропорта Сочи во время ЧМ побил рекорды Олимпиады
Далее:
Читайте также:
Ещё
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Пассажиропоток аэропорта Сочи во время ЧМ побил рекорды Олимпиады 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Пассажиропоток аэропорта Сочи во время чемпионата мира по футболу превысил показатели открытия и закрытия Олимпийских игр. Об этом сообщили в пресс‐службе Администрации города‐курорта.
Рекордное количество пассажиров принял аэропорт Сочи. Около 35 тысяч человек прилетели и вылетели из воздушной гавани города-курорта 7 и 8 июля.
7 июля на олимпийском стадионе «Фишт» прошел матч между сборными России и Хорватии. В тот день автобусы, электрички и поезда перевезли около 40 тысяч фанатов. На железнодорожные маршруты вышли 70 пар дополнительных составов.
Глава Кубани Вениамин Кондратьев отметил, что Краснодарский край сделал все необходимое для комфортного отдыха болельщиков. За безопасностью следили представители полиции, Росгвардии, сотрудники охранных организаций, около тысячи волонтеров.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил кубанцев за их гостеприимство. Радушие местных жителей сделало чемпионат мира по футболу фантастическим.
360tv.ru: последние новости
Бывший капитан «Зенита» рассказал, кто выйдет в финал ЧМ‐2018 «Слава Украине!» ‐ кому полузащитник Хорватии посвятил победу над Россией Сборная Уругвая победила в матче 1/8 финала ЧМ‐2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала702
Жуткое фото травмы Кутепова взбудоражило Сеть19
Смолов взбесил россиян286
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России37
Слепаков обратился к футболистам сборной13
Видео
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
02:07
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:07
Футбол жив: будни и драмы четвертьфиналов
ЧМ по футболу 2018 Статьи
01:11
Разоблачитель допинга раскритиковал ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:07
«Расстроился, но не очень»: как Москва пережила поражение
Статьи Футбол
01:00
Собчак ответила обидчикам Смолова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:42
Уткин провокационно высказался о сборной России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:36
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00
Смолов взбесил россиян
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение