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Зачем кошку в дом пускали первой
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Зачем кошку в дом пускали первой 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Каждый из нас, наверное, слышал о народной примете, согласно которой первой в дом нужно запустить кошку. Однако давайте разберемся, почему это так и как данный ритуал может сыграть плохую службу.
Переезд на Руси всегда считался затеей рискованной: новое место, новый дом со своей энергетикой, чужой и пустой казался полным опасностей. А потому ритуалы при заселении выполнялись неукоснительно. Так, в какой-то момент возникла идея о том, что первым в дом нужно пускать мужчину.
И не только как главу семьи, но и в качестве «жертвы» богам: считалось, будто первый, кто войдет в новое жилище, первым его и покинет — только уже вперед ногами. А потому со временем роль этой жертвы передали кошкам — их, мол, не жалко. Хотя сейчас для многих домашние животные являются настоящими друзьями, на которых не хочется насылать подобного рода «проклятья».
В качестве следующего аргумента выступала идея о том, что кошки чувствуют негативную энергетику. Однако, согласно другой примете, этих животных она только притягивает: не зря считается, будто кошки «лечат» заболевших хозяев, ложась на них.
Кроме того, кошек традиционно связывали с домовыми. Где-то даже считалось, будто последние попадают в дом верхом на этих животных. Люди надеялись, что, запустив в дом кошку, наладят с домовым контакт — однако забывали при этом другую сторону того же поверья. Так, в случае, если они все-таки не смогут поладить, оба могут погибнуть: кошку сживет со света домовой, а от домового избавится кошка.
Так что запуск кошки в новый дом по народным приметам может быть сопряжен с большими рисками. Ну а следовать ли этому обряду — решать вам.
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