«Выжав себя полностью, я установил новый ориентир»: свердловчанин побил рекорд в забеге на «Конжак»

В Свердловской области подвели итоги 23-го горного марафона «Конжак», который проводится каждый год в первую субботу июля. В этом году покорить вершину горы пытались более тысячи участников со всей страны, но до финиша дошли лишь 915 человек.

Первым дистанцию в 42 километра преодолел свердловчанин Евгений Марков . Житель села Петрокаменское стал победителем уже в четвёртый раз и при этом установил новый рекорд, справившись за 2 часа 55 минут 8 секунд.

О своём успехе Евгений уже написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте, отметив что у на марафоне два года назад у него уже был шанс установить рекорд, но тогда ему не хватило 22 секунд.

— Выжав себя полностью, я установил новый ориентир вверх-вниз — 2 часа 55 секунд 8 секунд и вниз — 1 час 15 минут, — написал Марков у себя на странице. — Всем спасибо за поддержку, особенно моим друзьям, жене и тем неравнодушным людям по дистанции за мотивационные слова.

Совсем недавно, в мае этого года, Евгений Марков занял второе место на чемпионате России по скайраннингу, уступив ещё одному уральцу — Алексею Пагнуеву.

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