Марсело может покинуть «Реал» ради «Ювентуса»

Защитник сборной Бразилии и мадридского "Реала" Марсело может проследовать за Криштиану Роналду и стать игроком туринского «Ювентуса». Ожидается, что для приобретения бразильца итальянскому клубу придется заплатить от 40 до 60 миллионов евро.

Впрочем, туринцы смогут приобрести Марсело лишь после того, как за аналогичную сумму продадут Алекса Сандро, сообщает «Спорт-экспресс» со ссылкой на Corriere della Sera . Главным кандидатом на Сандро является английский "Манчестер Юнайтед"

"Реал" является лишь вторым клубом в карьере Марсело. Он выступает за «Королевский клуб» с 2006 года, куда он перешел из бразильского «Флуминенсе». За время выступления в «галактикос» он сыграл в 316 матчах, забив 23 мяча.