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Сборную Бразилии в Рио-де-Жанейро встретили 30 человек
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Сборную Бразилии в Рио-де-Жанейро встретили 30 человек 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Бразилии вернулась в Рио-де-Жанейро после вылета с ЧМ-2018 на стадии 1/4 финала из-за поражения от Бельгии (1:2). Как сообщает AFP, команду встретили только тридцать болельщиков. При этом многие игроки остались в Европе. Только семеро футболистов прилетели в Рио-де-Жанейро. А к болельщикам в аэропорту вышли лишь Филиппе Коутинью и Дуглас Коста. Их встретили скандированиями «Бразилия! Бразилия!» Коутинью даже пришлось задержаться для раздачи автографов.
В Рио также ожидали Неймара, однако он не показался в аэропорту. Есть предположения, что он сразу направился на частном самолете на свою виллу в 100 км от Рио.
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