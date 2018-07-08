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Депутат Водолацкий: Действия Виды не красят его как спортсмена
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Депутат Водолацкий: Действия Виды не красят его как спортсмена 

Советский спорт 1 час назад
Напомним, накануне россияне уступили хорватам (2:2, 3:4 — по пенальти) в четвертьфинале турнира. После этого в интернете появился ролик со словами Виды и хорватского тренера Огнена Вукоевича об Украине.
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«Действия Виды не красят его в первую очередь как спортсмена, потому что данная сфера человеческой жизни должна быть вне политики, независимо от отношений между государствами, — цитирует Водолацкого RT. — Притягивать третью сторону, особенно такой клуб, как киевское «Динамо», с которым у многих наших игроков всегда складывались достаточно хорошие отношения, — очень низко. Сборная Хорватии победила в честной борьбе, поэтому, надеюсь, эти два представителя сборной еще пожалеют о своем поступке».
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