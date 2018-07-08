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Константин Рауш: Даже если мы проиграли, мы все равно выиграли
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Константин Рауш: Даже если мы проиграли, мы все равно выиграли 

Советский спорт 1 час назад
«Здравствуй Россия! Сначала, я бы хотел сказать насколько глубока моя боль так как я не смог участвовать в этом великолепном турнире нашей сборнoй. В первой очереди я хочу поблагодарить нашу команду и конечно же всех болельщиков за эти невероятные последние недели, за то как вы до конца боролись и болели. Не всегда важна победа. Даже если мы и проиграли, мы все равно выиграли. Мы можем гордиться нашей страной и позитивно смотреть вперед! Спасибо еще раз каждому из вас за такой праздник в нашей стране!», — написал Рауш на своей странице в сети Instagram.
Напомним, Константин Рауш не вошел в итоговую заявку сборной России на домашний мундиаль.
7 июля в Сочи россияне проиграли хорватам в серии пенальти и выбыли из борьбы в четвертьфинале мирового первенства.
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