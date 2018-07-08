Глюк’oZa разозлила мерзостью с иконами

Прошедший матч отечественной сборной смотрела вся страна. Конечно, звезды тоже не обошли вниманием противостояние с хорватами. Однако их публичная поддержка может обернуться гневом поклонников.

Певица Глюк’oZa выложила в Instagram фотографию неизвестного автора, на которой запечатлен кадра трансляции футбольного матча, где нападающий сборной России Федор Смолов располагается в окружении икон, размещенных у телевизора.

"Ну что, друзья! Вот так! Даже когда очень хочется всем сердцем, может не получиться. Это игра! И спасибо нашим ребятам за эту борьбу! За эмоции и за то, что так всех нас сплотили и заставили поверить в чудо! Побольше бы нам таких моментов в жизни, когда мы рядом, когда мы заодно! P. S. Фото неизвестного автора, но мы болели всей душой", — подписала она фотографию, подводя итоги матча. Многие подписчики были с ней солидарны, но нашлись и те, кто возмутился такой фотографией и усомнился в умственных способностях Натальи.

"Богохульство", — написал один из пользователей. «Не фото, а настоящая мерзость, да еще и с иконами! (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим.ред) Не стыдно?! Хотя откуда там стыд…», — добавило другой подписчик. «Это кощунственно…вообще чтоль дура?», — возмутился другой.

Напомним, что сборная России уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Смолов не реализовал первый из одиннадцатиметровых ударов. Таким образом сборная Хорватии во второй раз в своей истории пробилась в полуфинал чемпионата мира, где встретится с англичанами. Матч состоится 11 июля в Москве.

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