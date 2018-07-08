В Госдуме предложили наградить российскую сборную по фуболу 

Российскую сборную по футболу за успешное выступление на чемпионате мира необходимо отблагодарить по примеру Олимпиады. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. По его словам, окончательное решение этого вопроса — за президентом и правительством. Как ранее писал «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в структурах власти, государство финансово поощрять футболистов не будет. Что касается победителей олимпиад, им за призовые места выплачивают специально предусмотренные призовые суммы. Россия и Хорватия боролись за выход в полуфинал накануне. Игра прошла в Сочи на стадионе «Фишт». Основное время завершилось вничью — 1:1. В дополнительное время команды провели по одному голу каждая. В серии пенальти успешнее оказались хорваты (4:3).