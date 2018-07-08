Баптиста: сборная России провела прекрасный ЧМ, подарив праздник всему миру

МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов /. Сборная России по футболу прекрасно провела чемпионат мира, подарив радость футбольным болельщикам во всем мире. Об этом ТАСС сказал бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста.

Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире.

"Сборная России сыграла невероятно на этом чемпионате, никто не ожидал от этой команды такого результата, — сказал Баптиста. — Команда весь турнир проявляла волю, показывала характер, а вчерашний матч с хорватами стал подарком любителям футбола по всему миру, не только российским. Команда уступила в пенальти, а это всегда лотерея".

Баптиста не стал никого выделять в составе российской команды. «Россия запомнится по этому чемпионату именно как команда. Выделять кого-то отдельно из этой сборной нельзя», — добавил Баптиста.