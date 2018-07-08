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Баптиста: сборная России провела прекрасный ЧМ, подарив праздник всему миру
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Баптиста: сборная России провела прекрасный ЧМ, подарив праздник всему миру 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России по футболу прекрасно провела чемпионат мира, подарив радость футбольным болельщикам во всем мире. Об этом ТАСС сказал бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста.
Сборная России уступила команде Хорватии в серии пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира и завершила выступление на турнире.
"Сборная России сыграла невероятно на этом чемпионате, никто не ожидал от этой команды такого результата, — сказал Баптиста. — Команда весь турнир проявляла волю, показывала характер, а вчерашний матч с хорватами стал подарком любителям футбола по всему миру, не только российским. Команда уступила в пенальти, а это всегда лотерея".
Баптиста не стал никого выделять в составе российской команды. «Россия запомнится по этому чемпионату именно как команда. Выделять кого-то отдельно из этой сборной нельзя», — добавил Баптиста.
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