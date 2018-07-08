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Футболисты сборной России развернули баннер «Играем за вас» на сцене фан-зоны
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Футболисты сборной России развернули баннер «Играем за вас» на сцене фан-зоны 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной России после приветственных слов болельщиков развернули баннер «Играем за вас» на сцене московской фан— зоны ФИФА на Воробьевых горах. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Игроки и зрители Фестиваля болельщиков вместе спели гимн РФ, после чего фанаты скандировали «Молодцы» и «Спасибо». Футболисты сборной России со сцены делали селфи на фоне публики.
Сборная России на домашнем чемпионате мира со второго места вышла из группы А. На групповой стадии подопечные Станислава Черчесова одержали две победы над сборными Саудовской Аравии (5:0) и Египта (3:1) и потерпели одно поражение от уругвайцев (0:3). В матче 1/8 финала турнира россияне в серии пенальти победили испанцев (основное и дополнительное время завершилось со счетом 1:1). В четвертьфинале сборная России снова в серии пенальти уступила хорватам (основное и дополнительное время завершилось со счетом 2:2).
В полуфиналах ЧМ-2018 сыграют команды Англии и Хорватии (11 июля), а также Бельгии и Франции (10 июля). Мировое первенство завершится 15 июля, финал пройдет в московских «Лужниках».
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