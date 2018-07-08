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Акинфеев — болельщикам: спасибо за веру в сборную, вы лучшие на свете!
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Акинфеев — болельщикам: спасибо за веру в сборную, вы лучшие на свете! 

Чемпионат.com 54 минуты назад
Фото: Soccer News
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поблагодарил болельщиков за поддержку команды на протяжении чемпионата мира — 2018.
Российская сборная дошла до 1/4 финала домашнего турнира, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти). «Друзья! К сожалению, мы покидаем ЧМ. Спасибо вам за те искренние, неподдельные эмоции, которые вы дарили нам на протяжении чемпионата мира. Спасибо вам за веру в нас. Спасибо вам за всё! Вы лучшие болельщики на свете!» — написал Акинфеев на своей странице в «Фейсбуке».
Чемпионат мира—2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. Финальный поединок состоится 15 июля на московском стадионе «Лужники».
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