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Член комитета Госдумы по спорту: Поведение Виды абсолютно неприемлемо
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Член комитета Госдумы по спорту: Поведение Виды абсолютно неприемлемо 

Советский спорт 11 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута команды Огнена Вукоевича, которые после победы над Россией (1:1, по пенальти — 4:3) записали видео со словами «Слава Украине».
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«Я считаю, что это индивидуально принятое спортсменом решение, — приводит «RT на русском» слова Кривоносова. — Вряд ли его страна поддерживает такое высказывание. Он играл на Украине и, видимо, заразился этим подходом.
Такое поведение абсолютно неприемлемо и должны быть административные последствия. Тот подход и менталитет, который внушается на Украине, приводит вот к таким результатам».
Напомним, ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из делегации команды на чемпионате мира.
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