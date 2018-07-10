Член комитета Госдумы по спорту: Поведение Виды абсолютно неприемлемо

Заместитель председателя комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов прокомментировал инцидент с участием защитника сборной Хорватии Домагоя Виды и скаута команды Огнена Вукоевича, которые после победы над Россией (1:1, по пенальти — 4:3) записали видео со словами «Слава Украине».

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«Я считаю, что это индивидуально принятое спортсменом решение, — приводит « RT на русском » слова Кривоносова. — Вряд ли его страна поддерживает такое высказывание. Он играл на Украине и, видимо, заразился этим подходом.

Такое поведение абсолютно неприемлемо и должны быть административные последствия. Тот подход и менталитет, который внушается на Украине, приводит вот к таким результатам».

Напомним, ФИФА вынесла предупреждение Виде, а Хорватский футбольный союз исключил Вукоевича из делегации команды на чемпионате мира.