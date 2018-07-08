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Дмитрий Свищев: Непонятно, как Вида и Вукоевич дальше планируют смотреть в глаза местным болельщикам
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Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков
Встретить сборную России пришли тысячи болельщиков

Дмитрий Свищев: Непонятно, как Вида и Вукоевич дальше планируют смотреть в глаза местным болельщикам 

Советский спорт 50 минут назад
Об этом заявил член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.
— Однозначно, подобные действия не могут приветствоваться. Эти футболисты продолжают свой путь на чемпионате мира в России, и непонятно, как они дальше планируют смотреть в глаза местным болельщикам после столь некрасивого и даже предательского выступления, которое можно назвать подстрекательством, — цитирует Свищева RT.
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Напомним, что после матча ¼ финала чемпионата мира между сборными Хорватии и России (2:2, 4:3 — пен.) в соцсетях появилось видео, на котором защитник хорватской команды Вида и член тренерского штаба Вукоевич посвятили успех Украине.
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