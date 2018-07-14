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Нигматуллин — о выносливости Хорватии: аммиаком на этом ЧМ дышит точно не Россия
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Нигматуллин — о выносливости Хорватии: аммиаком на этом ЧМ дышит точно не Россия 

Чемпионат.com 3 часа назад
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал выход Хорватии в финал чемпионата мира—2018, а также поделился ожиданиями от предстоящего решающего матча турнира, в котором хорваты сыграют с Францией.
«Первые две трети второй полуфинальной игры остались за англичанами, а потом они почему-то перестали играть. Удивительная выносливость хорватов — сыграть 3 матча по 120 минут. Аммиаком на этом чемпионате мира дышит точно не Россия.
Я думал, в финале будет классическое противостояние Франция — Англия, но получилось неожиданно. Матч за третье место по вывеске даже интереснее финала. Обычно на такие матчи мотивация не так велика, но, возможно, тренеры дадут поиграть тем, кто не так много играл на чемпионате мира. В любом случае бронзовые медали никто не отменял.
Франция сильнее Хорватии, поэтому она выиграет со счётом 2:0. Кто забьёт? Вы хотите, чтобы я все секреты раскрыл? Жиру снова не попадёт в створ ворот, а вот Мбаппе мне очень нравится — почему бы ему парочку в финале не забить? После финала можно будет рассуждать, заслуживает ли он звания лучшего игрока турнира. Обычно победитель чемпионата мира и выигрывает «Золотой мяч», поэтому, если вдруг Хорватия выиграет, Модрич может на него рассчитывать.
Постоянно посещает мысль, что на месте хорватов могли быть мы. Обидно, что мы ничем не уступили им, но серия пенальти решила исход. Я буду смотреть финал в фан-зоне Волгограда сразу после своего выступления», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Морозовым.
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