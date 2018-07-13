Ракитич готов сделать татуировку на лбу в случае победы хорватов в финале ЧМ-2018

МОСКВА, 13 июля. / ТАСС /. Полузащитник сборной Хорватии по футболу Иван Ракитич готов сделать себе татуировку на лбу в случае победы национальной команды в финале чемпионата мира. Об этом он заявил журналистам во время пресс-конференции в Москве.

"Есть ли у меня еще место на теле для татуировки по случаю победы? Я пожертвую своим дорогим лбом. Как вы видите, у меня там еще очень много свободного места, найдем и для татуировки. Но я еще у жены спрошу, она может не разрешить мне этого сделать", — сказал Ракитич.

Для Ракитича предстоящий матч станет 71-м в этом сезоне. «Да, я тоже об этом читал. Но я не беспокоюсь по поводу возможной нехватки сил, их будет вдоволь, даже с избытком. Это исторический матч, не только для меня, но и для остальных футболистов, которые выйдут на поле», — сказал игрок «Барселоны».

"Матч будет важен для всех хорватов. На поле будет 4,5 млн игроков. Мы будем стоять друг за друга, и у нас будет достаточно сил. Мы понимаем, что эта игра — главная в нашей жизни. Мы уйдем с поля с высоко поднятой головой, потому что будем понимать, что выложились полностью", — добавил футболист.

В финале чемпионата мира, который пройдет 15 июля на стадионе «Лужники» и начнется в 18:00 мск, хорваты сыграют с французами. Днем ранее в матче за третье место в Санкт— Петербурге встретятся сборные Англии и Бельгии.