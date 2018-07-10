Дзюба: в Туле я обрёл второе дыхание

Нападающий сборной России Артём Дзюба поблагодарил тульский «Арсенал» за время, проведённое в клубе, и отметил, что его выступление на чемпионате мира стало возможным во многом благодаря этой команде. «Сейчас, когда эмоции от нашего выступления на мировом первенстве немного улеглись, хотел бы сказать добрые слова в адрес всей Тулы и „Арсенала“. Безумно благодарен Миодрагу Божовичу за то, что он всегда верил в меня и чувствовал меня как футболиста. Огромное спасибо президенту клуба Гураму Захаровичу Аджоеву , который сыграл очень важную роль в моём переходе в зимнее трансферное окно и во многом благодаря которому моя аренда в „Арсенал“ состоялась. В тот момент, когда многие отвернулись от меня и подумали, что я закончился как игрок, этот человек сделал всё, чтобы я оказался в Туле. Поэтому моё возвращение в сборную и выступление на чемпионате мира — это, конечно, и его заслуга.

Огромное спасибо губернатору Тульской области Алексею Геннадьевичу Дюмину . Это те люди, поддержка которых помогла мне вернуться на прежний уровень, когда я остался один. За это буду им благодарен всегда.

И вообще надо сказать, что тульский этап моей карьеры был одним из ключевых на данный момент. Естественно, спасибо всем моим партнёрам по „Арсеналу“, руководству клуба, персоналу и болельщикам. Считаю, что в этой жизни всегда нужно оставаться людьми, и когда я оказался в трудной ситуации, именно в Туле обрёл второе дыхание и именно игра за „Арсенал“ позволила мне в итоге поучаствовать в таком замечательном и историческом приключении, как чемпионат мира», — сказал Дзюба в эксклюзивном интервью «Чемпионату».