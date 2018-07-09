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Хорватские СМИ осудили поступок Виды и Вукоевича
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Хорватские СМИ осудили поступок Виды и Вукоевича 

Газета.Ru 5 часов назад
Хорватские СМИ осудили поступок защитника сборной Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу выкрикнули фразу «Слава Украине», передает "Советский спорт".
Sportarena назвал лозунг игроков «прямой провокацией», так как между властями Украины и России сложились непростые отношения.
Портал Dnevno заявил, что хорваты «прошли по канату», а Index осудил их за возможную дисквалификацию.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию главных событий 26-го дня чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что наставник сборной Хорватии опасается Рахима Стерлинга перед 1/2 финала ЧМ-2018.
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