Хорватские СМИ осудили поступок Виды и Вукоевича

Хорватские СМИ осудили поступок защитника сборной Домагоя Виды и Огнена Вукоевича, которые после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу выкрикнули фразу «Слава Украине», передает "Советский спорт"

Sportarena назвал лозунг игроков «прямой провокацией», так как между властями Украины и России сложились непростые отношения.

Портал Dnevno заявил, что хорваты «прошли по канату», а Index осудил их за возможную дисквалификацию.

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