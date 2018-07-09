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Баптиста: многие люди расстроились из-за вылета сборной России с ЧМ-2018
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Баптиста: многие люди расстроились из-за вылета сборной России с ЧМ-2018 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник сборной Бразилии Жулио Баптиста поделился мыслями об уровне организации чемпионата мира — 2018, который проходит в России в настоящий момент.
«Русские люди верят в свою команду. Российская сборная невероятно выступила на чемпионате мира. Не уверен, знаете ли вы, но люди расстроились из-за того, что Россия не прошла дальше. Это реально так. Серия пенальти — это лотерея. Меня российская команда потрясла. Каждый год игроки растут, это очень хорошо.
Что касается самого чемпионата мира, хочется отметить замечательную организацию. Здесь любят людей. Вы можете гордиться», — передаёт слова Баптисты корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
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