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Более 20 поездов перевезут болельщиков из Москвы в Санкт-Петербург и обратно на полуфинал ЧМ-2018
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Более 20 поездов перевезут болельщиков из Москвы в Санкт-Петербург и обратно на полуфинал ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Более 20 бесплатных поездов перевезут болельщиков к первому полуфиналу ЧМ-2018 в Санкт-Петербург, сообщили в пресс-службе АНО «Транспортная дирекция-2018».
«24 бесплатных поезда перевезут порядка 16 тыс. болельщиков в Санкт-Петербург и обратно к первому полуфиналу чемпионата мира по футболу 2018 г. Поезда будут прибывать на три железнодорожных вокзалах в Санкт-Петербурге из Казани, Нижнего Новгорода и Москвы. Из Москвы будет отправлено девять поездов, пять из которых двухэтажные, а из Санкт-Петербурга в Москву после матча отправится 12 поездов, в том числе пять двухэтажных», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 10 июля в 21:00 состоится первый полуфинал мирового футбольного первенства, в котором встретятся сборные Франции и Бельгии. Порядка 10% пассажиров — граждане стран полуфиналистов. Всего же в этих поездах поедут болельщики из 110 разных стран, большинство из которых — россияне. Болельщики могут совместить поездку на футбол с туристической и, при наличии билета на один из прошедших матчей в Москве, могут отправиться в северную столицу бесплатно. Те же условия действуют для болельщиков с билетами на матч в Санкт-Петербурге — они могут бесплатно отправиться в Москву. Это условие действительно, если билет на матч не был ранее использован для оформления бесплатного проезда.
В пресс-службе компании отметили, что на трех вокзалах Санкт-Петербурга: Московском, Ладожском и Витебском работает более 120 сотрудников «Транспортной дирекции-2018». Они готовы оказать любую помощь пассажирам бесплатных поездов на местах, в том числе, помощь в оформлении билетов. Всего с начала движения бесплатных поездов, в кассах северной столицы непосредственно перед отправлением было оформлено более 1 тыс. билетов. Для оформления бесплатного проезда болельщикам необходимо иметь на руках документ, удостоверяющий личность, паспорт болельщика, билет на матч или подтвержденную заявку на билет на матч, в тот город, куда или откуда он отправляется.
Помимо касс, оформить билет на бесплатные поезда можно на сайте tickets.transport2018.com и по телефонам горячей линии «Транспортной дирекции-2018».
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