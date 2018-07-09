Петкович: говорила Звереву, что нам не нужно целоваться, потому что я больна

«Я говорила Звереву, что нам не стоит целоваться из-за моей болезни, но он меня не послушал», — написала Петкович на своей странице в «инстаграм».

«Возможно, это могло бы помочь мне вчера», — ответил Зверев под её записью.