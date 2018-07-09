Петкович: говорила Звереву, что нам не нужно целоваться, потому что я больна 

Немецкая теннисистка Андреа Петкович предположила причину, по которой её соотечественник Александр Зверев уступил Эрнесту Гулбису в матче третьего раунда Уимблдона. После матча Зверев заявил, что ничего не ел на протяжении суток из-за проблем с желудком.
«Я говорила Звереву, что нам не стоит целоваться из-за моей болезни, но он меня не послушал», — написала Петкович на своей странице в «инстаграм».
«Возможно, это могло бы помочь мне вчера», — ответил Зверев под её записью.
Сама Петкович уступила во втором круге одиночных соревнований бельгийке Янине Викмайер.