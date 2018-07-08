Беременная жена хоккеиста Овечкина заставила за себя переживать

При этом Овечкин не стал удерживать жену и пустился в пляс вместе с ней.

Вечеринка была организована в честь кубка Стэнли, который хоккеист привез в Москву.

Как пишут Дни.ру, в свою очередь подписчики Шубской отметили органичность ее движений.

— Хорошо танцуют. Остается только по-доброму позавидовать, — написал один из пользователей.

Ранее Пятый канал рассказывал, как несколько тысяч жителей и гостей столицы выстроились в очередь, чтобы получить автограф Александра Овечкина после получения им трофея.