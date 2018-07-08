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Беременная жена хоккеиста Овечкина заставила за себя переживать
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Беременная жена хоккеиста Овечкина заставила за себя переживать 

Пятый канал 8 июля 2018
Фото: Пятый канал
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская, находящаяся на седьмом месяце беременности, не стала беречь себя и поднялась на сцену, чтобы станцевать под песню Кати Лель «Пусть говорят».
При этом Овечкин не стал удерживать жену и пустился в пляс вместе с ней.
Вечеринка была организована в честь кубка Стэнли, который хоккеист привез в Москву.
Как пишут Дни.ру, в свою очередь подписчики Шубской отметили органичность ее движений.
— Хорошо танцуют. Остается только по-доброму позавидовать, — написал один из пользователей.
Ранее Пятый канал рассказывал, как несколько тысяч жителей и гостей столицы выстроились в очередь, чтобы получить автограф Александра Овечкина после получения им трофея.
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