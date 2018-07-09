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Огромный живот, глубокое декольте и танцы: беременная Шубская зажгла на вечеринке в честь Овечкина
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Огромный живот, глубокое декольте и танцы: беременная Шубская зажгла на вечеринке в честь Овечкина 

WMJ.ru 9 июля 2018
Фото: WMJ.ru
В Москве состоялась вечеринка по случаю очередной победы Александра Овечкина — хоккеист привез в Россию Кубок Стэнли, который завоевала его американская команда «Вашингтон Кэпиталз».
Александр Овечкин прилетел на родину вместе с Кубком и беременной супругой Анастасией Шубской. Несмотря на то, что Анастасия совсем скоро впервые станет мамой, она появилась на вечеринке в платье с глубоким декольте и танцевала на сцене на каблуках!
За музыкальное сопровождение на вечеринке отвечала Катя Лель, опубликовавшая видео с мероприятия в своем Instagram. Александр Овечкин предложил всем компенсировать слезы, пролитые из-за проигрыша сборной России на ЧМ-2018, и порадоваться.
Поздравляем Александра Овечкина с заслуженной победой.
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Фото:Instagram
Видео:Instagram
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