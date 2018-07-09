Ещё
Овечкин поел черной икры из Кубка Стэнли
Далее:
Читайте также:
Ещё

Овечкин поел черной икры из Кубка Стэнли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В сети появился ролик, на котором российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» черпает черную икру из Кубка Стэнли. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте Nate.
«Ови [Овечкин] буднично накладывает себе икры из Кубка Стэнли», — гласит подпись к видео. По информации «Чемпионат.com», ролик снят на закрытой вечеринке, которой предшествовала демонстрация трофея на Красной площади.
8 июня Овечкин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтон Кэпиталс». Столичный клуб в финальной серии матчей оказался сильнее дебютанта Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» (4:1).
Последние новости
Раскрыты дата и место встречи Путина и Трампа Работающие пенсионеры останутся без индексаций Путин разрешил блокировать кредитки россиян
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине389
После матча с Россией хорваты обратились в больницу67
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России47
Над сборной Хорватии нависла угроза после скандала904
«Раздвигают ноги на инстинктивном уровне»751
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение