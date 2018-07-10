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«Рубин» победил в товарищеском матче, «Урал» и «Крылья Советов» — проиграли
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«Рубин» победил в товарищеском матче, «Урал» и «Крылья Советов» — проиграли 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: 63.ru
Клубы российской Премьер-Лиги продолжают подготовку к новому сезону, проводя контрольные матчи на сборах.
Сегодня, 10 июля, «Рубин» в товарищеской встрече оказался сильнее австрийского клуба «Адмира» — 1:0. Победный гол за казанскую команду на 11-й минуте забил Игорь Коновалов.
В другой товарищеской игре «Урал» проиграл сербскому клубу «Войводина» со счётом 1:2. В составе россиян гол на свой счёт записал Владимир Ильин.
В ещё одной контрольной встрече ранее «Крылья Советов» уступили пражской «Спарте» со счётом 1:2. За самарцев отличился Денис Ткачук.
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