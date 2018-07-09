Вратарь сборной Чехии Мразек отказался от переезда в КХЛ

Чешский вратарь Петр Мразек , подписавший однолетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона долларов с «Каролиной», отказал нескольким клубам КХЛ, сообщает iSport.cz.

”Деньги для меня были на последнем месте. Я хотел найти клуб, где мог бы бороться за позицию основного вратаря. Здорово, что мне так быстро удалось подписать контракт с «Каролиной». Я с нетерпением жду старта нового сезона. «Каролина» — молодая и прогрессирующая команда”, — отметил Мразек.

В НХЛ Мразек выступал за «Детройт» и «Филадельфию». В составе сборной Чехии он принимал участие в Кубке мира.