Ещё
Вратарь сборной Чехии Мразек отказался от переезда в КХЛ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вратарь сборной Чехии Мразек отказался от переезда в КХЛ 

SPORT24.ru 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Чешский вратарь Петр Мразек, подписавший однолетний контракт с зарплатой в 1,5 миллиона долларов с «Каролиной», отказал нескольким клубам КХЛ, сообщает iSport.cz.
”Деньги для меня были на последнем месте. Я хотел найти клуб, где мог бы бороться за позицию основного вратаря. Здорово, что мне так быстро удалось подписать контракт с «Каролиной». Я с нетерпением жду старта нового сезона. «Каролина» — молодая и прогрессирующая команда”, — отметил Мразек.
В НХЛ Мразек выступал за «Детройт» и «Филадельфию». В составе сборной Чехии он принимал участие в Кубке мира.
SPORT24.ru: последние новости
Врач сборной России назвал чушью обвинения немецких СМИ в употреблении допинга Канчельскис: "Непонятно, почему Черчесова сделали героем?" Кейн сказал, как бы назвал человека, который спрогнозировал бы полуфинал Россия – Англия на ЧМ-2018
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали80
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака28
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение