Ле Пен оспорит решение о лишении партии госфинансирования

Накануне стало известно, что судебные следователи Парижа приняли решение удержать два миллиона евро государственных дотаций, которые в понедельник должна была получить партия «Национальное объединение», как и другие французские партии. Следствие подозревает партию в создании скрытой системы для расхищения европейских средств, которые пошли помощникам парламентариев. Нанесённый ущерб оценивается в 7 миллионов евро.

По словам Ле Пен, судебные следователи без какого-либо решения суда решили «убить первую оппозиционную партию Францию». «Это все происходит без уважения каких-либо легальных критериев, которые бы могли позволить конфискацию подобного рода. Это настоящий теракт против демократии», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.

Она считает, что решение незаконно и будет оспорено.

"Да, мы подадим апелляцию (на это решение — ред.) сегодня утром", — сказала она. Кроме того, «Национальное объединение» откроет сайт, чтобы граждане Франции, поддерживающие демократические ценности, могли оказать финансовую поддержку партии, добавила Ле Пен.

В понедельник Ле Пен в очередной раз официально опровергла все обвинения в адрес партии.

В июне суд Евросоюза подтвердил решение, обязывающее лидера правой французской партии «Национальное объединение» вернуть Европарламенту порядка 300 тысяч евро в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве членов партии.