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Ле Пен оспорит решение о лишении партии госфинансирования
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Ле Пен оспорит решение о лишении партии госфинансирования 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
ПАРИЖ, 9 июл — РИА Новости, Людмила Орищенко. Лидер крайне правой партии «Национальное объединение» (бывший "Национальный фронт") Марин Ле Пен назвала терактом против демократии решение судебных следователей лишить партию двух миллионов евро государственных дотаций, апелляция на это решение будет подана в понедельник.
Накануне стало известно, что судебные следователи Парижа приняли решение удержать два миллиона евро государственных дотаций, которые в понедельник должна была получить партия «Национальное объединение», как и другие французские партии. Следствие подозревает партию в создании скрытой системы для расхищения европейских средств, которые пошли помощникам парламентариев. Нанесённый ущерб оценивается в 7 миллионов евро.
По словам Ле Пен, судебные следователи без какого-либо решения суда решили «убить первую оппозиционную партию Францию». «Это все происходит без уважения каких-либо легальных критериев, которые бы могли позволить конфискацию подобного рода. Это настоящий теракт против демократии», — сказала Ле Пен в эфире телеканала BFMTV.
Она считает, что решение незаконно и будет оспорено.
"Да, мы подадим апелляцию (на это решение — ред.) сегодня утром", — сказала она. Кроме того, «Национальное объединение» откроет сайт, чтобы граждане Франции, поддерживающие демократические ценности, могли оказать финансовую поддержку партии, добавила Ле Пен.
В понедельник Ле Пен в очередной раз официально опровергла все обвинения в адрес партии.
В июне суд Евросоюза подтвердил решение, обязывающее лидера правой французской партии «Национальное объединение» вернуть Европарламенту порядка 300 тысяч евро в рамках расследования дела о фиктивном трудоустройстве членов партии.
Ле Пен обвиняли во «злоупотреблении доверием» в 2009–2016 годах, когда она была депутатом Европарламента. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) утверждало, что глава партийного кабинета Ле Пен Катрин Гризе и телохранитель Тьери Лежье были фиктивно наняты в качестве помощников европарламентария. Гризе заработала 298,5 тысячи евро. Адвокат Ле Пен заявлял, что намерен оспорить это требование в суде.
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