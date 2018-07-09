Ещё
Министр спорта республики: ФК «Мордовия» начнет сезон в ФНЛ на «Мордовия-Арене»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Министр спорта республики: ФК «Мордовия» начнет сезон в ФНЛ на «Мордовия-Арене» 

ТАСС 3 часа назад
Фото: onedivision.ru
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Саранская «Мордовия» проведет матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на «Мордовия-Арене», принимавшей игры чемпионата мира — 2018. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Мордовии Владимир Киреев.
В первом туре ФНЛ «Мордовия» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Матч состоится 17 июля.
"17 июля будем играть на «Мордовия-Арене». Начало встречи в 18:00, приглашаем", — сказал Киреев.
Ранее «Мордовия» принимала соперников на стадионе «Старт», который вмещает чуть больше 11,6 тысяч зрителей. Стадион «Мордовия-Арена», вмещающий более 40 тысяч зрителей, был открыт в середине апреля нынешнего года к чемпионату мира. Арена в рамках турнира приняла четыре матча группового этапа. Стадион «Старт» будет для команды резервным.
"Мордовия" в сезонах-2012/13, 2014/15 и 2015/16 выступала в премьер-лиге. В прошлом сезоне саранская команда заняла первое место в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и добилась право выступать в ФНЛ.
ТАСС: последние новости
Черчесов: пенальти в послематчевой серии в игре ЧМ с хорватами били те, кто был готов Нуну Гомеш: ЧМ-2018 по футболу проходит в невероятной атмосфере праздника ЛДПР выдвинула кандидата на выборы губернатора Тюменской области
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали75
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина31
Российских футболистов обвинили в использовании аммиака17
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение