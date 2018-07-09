Министр спорта республики: ФК «Мордовия» начнет сезон в ФНЛ на «Мордовия-Арене»

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Саранская «Мордовия» проведет матч первого тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) на «Мордовия-Арене», принимавшей игры чемпионата мира — 2018. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Мордовии Владимир Киреев.

В первом туре ФНЛ «Мордовия» сыграет дома с «Нижним Новгородом». Матч состоится 17 июля.

"17 июля будем играть на «Мордовия-Арене». Начало встречи в 18:00, приглашаем", — сказал Киреев.

Ранее «Мордовия» принимала соперников на стадионе «Старт», который вмещает чуть больше 11,6 тысяч зрителей. Стадион «Мордовия-Арена», вмещающий более 40 тысяч зрителей, был открыт в середине апреля нынешнего года к чемпионату мира. Арена в рамках турнира приняла четыре матча группового этапа. Стадион «Старт» будет для команды резервным.

"Мордовия" в сезонах-2012/13, 2014/15 и 2015/16 выступала в премьер-лиге. В прошлом сезоне саранская команда заняла первое место в зоне «Урал-Приволжье» Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и добилась право выступать в ФНЛ.