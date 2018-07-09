Харт покинет «Манчестер Сити» этим летом

Вратарь Джо Харт покинет «Манчестер Сити» в нынешнее трансферное окно, сообщает Sportsmail. О данном решении футболист может сообщить в понедельник. В последние два сезона английский голкипер выступал на правах аренды сначала в итальянском «Торино», а потом в лондонском «Вест Хэме».

У Харта еще год контракта с «Сити», однако и футболист, и клуб посчитали нужным поставить точку в отношениях этим летом. Отмечается, что Харт нацелен на подписание долгосрочного контракта с новым клубом. Сейчас «горожанам» предстоит поиск покупателя, который способен оплатить трансфер вратаря и гарантировать ему зарплату, составляющую по текущему контракту 120 тысяч долларов в неделю. При этом не исключается и вариант бесплатного перехода футболиста.

Харт перешел в «Манчестер Сити» в 2006 году из «Шрусбери Таун». Вместе с командой он дважды побеждал в чемпионате Англии и Кубке английской лиги, а также по разу брал национальный Кубок и Суперкубок.