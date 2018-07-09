Иностранные инвесторы предложили развивать стадион «Нижний Новгород»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. / ТАСС /. Иностранные инвесторы предложили нижегородским властям передать им в управление построенный к чемпионату мира по футболу стадион «Нижний Новгород» для его дальнейшего развития, сообщил ТАСС врио губернатора области Глеб Никитин в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

"Иностранные инвесторы выходят с предложением о передаче им управления стадионом с дальнейшим развитием арены. Например, предполагается формирование крыши, но не круглогодичной, а облегченной крыши с защитой от осадков. Также — развитие околостадионной территории, которая предполагает переход на коммерческую окупаемость стадиона. Мы сейчас анализируем эти инициативные предложения", — сказал Никитин.

По его словам, стадион после окончания чемпионата планируется «загружать различного рода другими мероприятиями как спортивного, так и не спортивного масштаба», проводить концерты, выставочные мероприятия и форумы.

В Нижнем Новгороде состоялись четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, игра 1/8 финала и встреча четвертьфинала. Чемпионат завершится 15 июля.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.