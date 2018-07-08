Почему «Зенит» Сергея Семака разгромил «Динамо» Дмитрия Хохлова

«Зенит» без 11 игроков

«Стандарты» от Семака

«Уфа» Семака знала как забивать со «стандартов», похоже, это оружие будет мощным и у его «Зенита». В спарринге с «Динамо» петербуржцы забили как со штрафного, так и после углового. Эрнани открыл счёт великолепным ударом в обвод «стенки» — без шансов для Антона Шунина. Когда сине-бело-голубые приобретали бразильца для Мирчи Луческу , много писали об умении полузащитника исполнить штрафной, и вот наконец-то Эрнани своё умение демонстрирует. Угловой подарил команде Семака пятый гол, кроме того, два «стандарта» завершились очень опасными ударами Луиша Нету головой.

Видео можно посмотреть в официальном «твиттере» «Зенита».

Мак очень хорош

О команде Хохлова по этому товарищескому матчу сказать особо нечего. Похоже, на данном этапе «Динамо» просто находится в худшем физическом состоянии, нежели «Зенит». Компенсировали динамовцы разницу жёсткостью в единоборствах, так что Эрнани и Антон Заболотный в результате получили повреждения. Тем не менее, до середины второго тайма петербуржцы выигрывали с минимальным счётом. Разницу сделали замены: Хохлов выпустил нескольких молодых игроков, а у сине-бело-голубых «зажигали» свежие Роберт Мак Лука Джорджевич . Словак на своём правом фланге рвал оппонентов: у него гол плюс две голевые передачи. Мак действительно очень хочет остаться в «Зените», а не уходить в новую аренду. Джорджевич оформил дубль.

Скроботов не любит «Динамо»

Футбольная Россия узнала о 17-летнем Илье Скроботове в апреле 2018 года. В матче 23-го тура РФПЛ с «Динамо» юный защитник вышел на замену и забил победный мяч на 90+3-й минуте. Три дня назад Скроботову исполнилось восемнадцать. Подарок на день рождения — гол в ворота «Динамо» на сборах. Илья вновь огорчил Шунина в концовке игры после подачи углового в исполнении Мака и удара головой. Невероятное совпадение! Интересно, что на первый сбор Семак защитника не взял, поскольку хотел сперва посмотреть в деле его более опытных коллег. Возможно, второй за три месяца гол «Динамо» поможет Скроботову закрепиться в обойме.