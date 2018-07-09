Нападающий «Рубина» пострадал в крупном ДТП

Как утверждает интернет-портал Calcio Iraniano, футболист пострадал во время массового происшествия, в котором оказались задействованы грузовик и десять легковых автомобилей.

Отмечается, что форвард в инциденте получил легкую травму подбородка. На месте ДТП ему была оказана помощь, однако от госпитализации Азмун отказался.

Ранее Азмун объявил о завершении карьеры в сборной из-за болезни матери.