Кубок Стэнли наполнили черной икрой на вечеринке в Москве. Фото

Кубок Стэнли, который привез в Москву нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин , наполнили черной икрой на частной вечеринке, организованной российским хоккеистом.

That’s Dmitry Orlov, his wife, Varvara, and Evgeny Kuznetsov posing with Cup, which is filled with black caviar. pic.twitter.com/ync96xeGLj

— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) 8 июля 2018 г.

— Кубок Стэнли стал по-настоящему русским. Его наполнили черной икрой на частной вечеринке у Овечкина, — сообщила в своем Твиттере репортер Washington Post Изабэль Хуршудян.

The Stanley Cup is really Russian now. There’s a bunch of caviar in it at Ovechkin’s private party.

— Isabelle Khurshudyan (@ikhurshudyan) 8 июля 2018 г.

Ранее Овечкин привозил этот трофей на базу «Динамо» и на Красную площадь.