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Моуринью считает ЧМ-2018 потрясающим
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Моуринью считает ЧМ-2018 потрясающим 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от чемпионата мира — 2018, передает RT.
"Чемпионат мира — потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор", — заметил специалист.
По словам португальца, после мирового первенства у него появилось желание попробовать себя на международном уровне.
"Я был рад побывать в России и ощутить все это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира", — отметил Моуринью.
Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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