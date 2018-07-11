Моуринью считает ЧМ-2018 потрясающим

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью поделился своими впечатлениями от чемпионата мира — 2018, передает RT.

"Чемпионат мира — потрясающий. Надеюсь, он закончится в таком же духе. Если и были инциденты, то незначительные. В основном у всех прекрасное настроение. Проявился и дух честной игры, когда Криштиану Роналду помогал Эдинсону Кавани и когда японцы убирали мусор", — заметил специалист.

По словам португальца, после мирового первенства у него появилось желание попробовать себя на международном уровне.

"Я был рад побывать в России и ощутить все это. Я не устаю повторять, что я клубный тренер, но мне теперь хочется поучаствовать в чемпионате мира", — отметил Моуринью.

Чемпионат мира — 2018 проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.