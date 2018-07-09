Игроки сборной Англии могут пропустить старт сезона АПЛ из-за ЧМ-2018

Футболисты сборной Англии могут пропустить начало сезона в Английской премьер-лиге. Предоставить отдых своим футболистам готовы как минимум несколько клубов АПЛ, сообщает Telegraph

Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира-2018, а значит закончит выступление на турнире либо 14-го, либо 15-го июля. Таким образом, на отдых у игроков сборной останется только месяц.

Дополнительный отпуск могут предоставить не только англичанам, но и футболистам других сборных-участниц полуфинала ЧМ, которые выступают в АПЛ. В частности, это касается лидеров сборной Бельгии Эдена Азара , Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку.

В 2016 году лондонский «Арсенал» дал дополнительный отдых представителям Франции и Германии, выступавшим на чемпионате Европы.