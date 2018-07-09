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Игроки сборной Англии могут пропустить старт сезона АПЛ из-за ЧМ-2018
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Игроки сборной Англии могут пропустить старт сезона АПЛ из-за ЧМ-2018 

SPORT24.ru 4 часа назад
Футболисты сборной Англии могут пропустить начало сезона в Английской премьер-лиге. Предоставить отдых своим футболистам готовы как минимум несколько клубов АПЛ, сообщает Telegraph.
Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира-2018, а значит закончит выступление на турнире либо 14-го, либо 15-го июля. Таким образом, на отдых у игроков сборной останется только месяц.
Дополнительный отпуск могут предоставить не только англичанам, но и футболистам других сборных-участниц полуфинала ЧМ, которые выступают в АПЛ. В частности, это касается лидеров сборной Бельгии Эдена Азара, Кевина де Брюйне и Ромелу Лукаку.
В 2016 году лондонский «Арсенал» дал дополнительный отдых представителям Франции и Германии, выступавшим на чемпионате Европы.
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