Сборная России сыграет в финале Суперкубка легенд по футболу с командой Италии

МОСКВА, 12 июля. / ТАСС /. Сборная России вышла в финал Суперкубка легенд по футболу, матчи которого проходят в Москве во дворце спорта «Мегаспорт».

В заключительный игровой день группового этапа российские футболисты одержали победу над командой Германии со счетом 6:5 и проиграли сборной Португалии — 3:5. В турнирной таблице группы A сборные России, Португалии и Германии набрали по шесть очков, причем у команд России и Португалии одинаковая разность забитых и пропущенных мячей — 18:14 (у немцев — 17:16). Россияне попали в финал по результатам жребия.

В решающем матче соревнований сборная России сыграет с командой Италии. В группе B также три команды — итальянцы, звезды мира и звезды Америки — набрали по шесть очков, итальянцы по дополнительным показателям оказались выше. В матче за третье место встретятся сборная Португалии и команда звезд мира, за пятое место — Германии и звезд Америки, за седьмое место — Франции и Китая.

Суперкубок легенд завершится 13 июля. В турнире принимают участие восемь команд: России, Германии, Китая, Португалии, Франции, Италии, сборные звезд мира и Америки.