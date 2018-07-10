Собака спасла от медведя жительницу красноярского поселка

Собака бросилась на медведя и тем самым спасла жизнь работнице радиовышки в дачном поселке в микрорайоне Водники под Красноярском. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на женщину.

По ее словам, радиовышка огорожена колючей проволокой, однако хищник порвал ее и подошел прямо к входу в сторожку. «Я услышала, что собака сильно лает, пошла посмотреть — дверь была открыта. Когда я вышла, медведь уже стоял напротив, на задних лапах, метрах в четырех от меня. Если бы не наша собака, которая бросалась на него, я бы не успела закрыть дверь», — рассказала она.

Работница вышки добавила, что после ухода хищника в лес она позвонила в МЧС , где ей ответили, что медведями не занимаются. Она уточнила, что собака по кличке Рекс осталась жива, зверь повредил ей когтем лапу.

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