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Собака спасла от медведя жительницу красноярского поселка
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Собака спасла от медведя жительницу красноярского поселка 

Свободная пресса 11 часов назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Собака бросилась на медведя и тем самым спасла жизнь работнице радиовышки в дачном поселке в микрорайоне Водники под Красноярском. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на женщину.
По ее словам, радиовышка огорожена колючей проволокой, однако хищник порвал ее и подошел прямо к входу в сторожку. «Я услышала, что собака сильно лает, пошла посмотреть — дверь была открыта. Когда я вышла, медведь уже стоял напротив, на задних лапах, метрах в четырех от меня. Если бы не наша собака, которая бросалась на него, я бы не успела закрыть дверь», — рассказала она.
Работница вышки добавила, что после ухода хищника в лес она позвонила в МЧС, где ей ответили, что медведями не занимаются. Она уточнила, что собака по кличке Рекс осталась жива, зверь повредил ей когтем лапу.
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