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«ПСЖ» не планирует продавать Рабьо
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«ПСЖ» не планирует продавать Рабьо 

Советский спорт 6 часов назад
Фото: Soccer News
Как сообщает Mundo Deportivo, в этом вопросе взгляды Аль-Хелайфи кардинально отличаются от мнения спортивного директора клуба Антеро Энрике, который продумывает варианты трансфера 23-летнего француза.
В услугах игрока заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Барселона». Ранее стало известно, что новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не планирует использовать хавбека в основном составе.
Стоит отметить, что через год Рабьо, не вошедший в заявку сборной Франции на ЧМ-2018, станет свободным агентом, его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2019 года.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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