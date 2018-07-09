«ПСЖ» не планирует продавать Рабьо

Как сообщает Mundo Deportivo, в этом вопросе взгляды Аль-Хелайфи кардинально отличаются от мнения спортивного директора клуба Антеро Энрике, который продумывает варианты трансфера 23-летнего француза.

В услугах игрока заинтересованы « Манчестер Юнайтед », «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ювентус» и «Барселона». Ранее стало известно, что новый главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель не планирует использовать хавбека в основном составе.

Стоит отметить, что через год Рабьо, не вошедший в заявку сборной Франции на ЧМ-2018, станет свободным агентом, его контракт с парижанами рассчитан до 30 июня 2019 года.