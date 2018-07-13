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«Балтика» планирует выступать на «Калининград Арене» с сезона-2018/19
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«Балтика» планирует выступать на «Калининград Арене» с сезона-2018/19 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Фото: Фонтанка.Ру
В пресс-службе калининградской «Балтики» заявили, что клуб собирается использовать новую арену, построенную к ЧМ-2018, как домашнюю в новом сезоне ФНЛ.
— В данный момент «Калининград Арена» не принадлежит клубу, но мы планируем выступать на ней в новом сезоне, — сказали «СЭ» в пресс-службе «Балтики». — Несмотря на то, что арена принимала матчи ЧМ, для внутреннего первенства требуется отдельный сертификат, после его получения «Балтика» юридически сможет играть на новом стадионе. Насколько нам известно, в ближайшее время завершится комиссия РФС, в начале следующей недели будет вынесено решение по «Калининград Арене».
Напомним, что, по информации privet-rostov.ru, «Ростов» откажется от аренды «Ростов Арены», построенной специально для ЧМ-2018, из-за неподъемной платы за аренду. (Иван ТОРОПЦЕВ)
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