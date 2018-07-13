«Балтика» планирует выступать на «Калининград Арене» с сезона-2018/19

В пресс-службе калининградской «Балтики» заявили, что клуб собирается использовать новую арену, построенную к ЧМ-2018, как домашнюю в новом сезоне ФНЛ.

— В данный момент «Калининград Арена» не принадлежит клубу, но мы планируем выступать на ней в новом сезоне, — сказали «СЭ» в пресс-службе «Балтики». — Несмотря на то, что арена принимала матчи ЧМ, для внутреннего первенства требуется отдельный сертификат, после его получения «Балтика» юридически сможет играть на новом стадионе. Насколько нам известно, в ближайшее время завершится комиссия РФС , в начале следующей недели будет вынесено решение по «Калининград Арене».

Напомним, что, по информации privet-rostov.ru, «Ростов» откажется от аренды «Ростов Арены», построенной специально для ЧМ-2018, из-за неподъемной платы за аренду. (Иван ТОРОПЦЕВ)