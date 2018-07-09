На содержание «Самара Арены» потребуется 500 млн рублей ежегодно

Ежегодно на содержание стадиона «Самара Арены» будет выделяться около 500 миллионов рублей, сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов

«Самара Арена» — построенный специально к чемпионату мира по футболу 2018 года в России стадион. Он был открыт в апреле текущего года. На нём прошло шесть матчей турнира. В дальнейшем планируется, что на арене будет проводить домашние матчи местная команда «Крылья Советов». Как заявил ранее временно исполняющий обязанности министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин , появление нового стадиона — главный итог ЧМ-2018 для региона.

«Мы считаем, что содержание будет стоить около полумиллиарда рублей. Конечно, нужно думать, чтобы арена работала, ведь 18-20 матчей «Крыльев Советов» в год недостаточно, руководство это понимает и готовит решения», — цитирует Фетисова ТАСС

По его словам, на стадионе могут начать проводить концерты. При этом нужно будет продумать, как сберечь поле. «Значит, нужно покрытие, причём качественное, чтобы поле уцелело. К нему должны быть требования соответствующие, это удовольствие недешёвое, но это надо делать», — отметил чиновник.

Вместе с тем Фетисов констатировал, что вопрос, когда окупится стадион, «сложный». «Мы ставим задачи окупаемости содержания на сегодняшний день», — добавил он.

«Мы думаем, как зарабатывать деньги и как компенсировать затраты на содержание, для этого изучаем опыт «Казань Арены» и иностранных стадионов, смотрим, как у них устроено», — сообщил врио вице-губернатора. Так, стадион и территорию вокруг него планируется «насыщать» временными сооружениями. Например, фитнес-центрами и танцевальными студиями.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров совместно с руководителями регионов, где проводятся матчи чемпионата мира по футболу-2018, обеспечить эффективное использование объектов ЧМ для проведения крупных спортивных мероприятий. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Поручение было дано по итогам «Прямой линии» с главой государства, которая прошла 7 июня 2018 года.