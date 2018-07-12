«Пюник» обыграл «Вардар» в квалификации Лиги Европы

Прошедшая в четверг в Ереване игра завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч на 28-й минуте забил нападающий Мохамед Конате

Ответная встреча пройдет 19 июля.