Новые подробности о ситуации вокруг Панарина и «Коламбуса»

Болельщики точно не будут жечь его майки.

Артемий Панарин — хороший парень. Весёлый, добрый, располагающий к себе. Талантливый и трудолюбивый. Таких все любят. И в «Коламбусе» его тоже сразу все полюбили. Он шутит, забивает голы и отдаёт передачи, ведёт игру. В первый же год он стал лучшим бомбардиром команды, главной надеждой и звездой в атаке. А теперь не хочет подписывать контракт.

Сразу поползли слухи различной степени достоверности — Панарин хочет играть в «большой» команде, его девушка хочет в Лос-Анджелес или Нью-Йорк, чтобы было удобнее работать моделью. Агент россиянина Дэн Мильшейн эти слухи опроверг, а потом подробно рассказал о сложившейся ситуации The Athletic.

— Ситуация как-то поменялась с тех пор, как стало известно о нежелании Панарина обсуждать новый контракт? — Совсем ничего не изменилось. Ярмо и Артемий собираются встретиться, но никаких изменений нет.

— Его нежелание вести переговоры можно расценить по-разному. Первое — «Возможно, я захочу продлить контракт, возможно, нет, я просто не хочу это делать сейчас». Второе — «Артемий хочет играть где-то ещё, это его право, и старается быть максимально деликатным. — Оба варианта частично правильные. Он не готов подписывать новый контракт. Подпишет ли он его? Смотрите на это так — я даже не знаю, что они собираются предложить. Я читал комментарии, что это работа агента, что мы тянем резину, чтобы выжать побольше денег. Это не так. Если бы Панарин действительно этого хотел, думаю, „Коламбус“ дал бы ему сумасшедшие $ 11 млн в год, а Ярмо Кекяляйнен сейчас же подъехал бы к моему дому, чтобы договориться. Артемий любит команду и тренера. Дело не в команде и не в том, как к нему относятся. Единственный вопрос, который поставлен на карту, — это то, готов ли он провести предстоящие восемь лет в „Коламбусе“. Если бы речь шла о двухлетнем контракте, мы бы, наверное, давно уже его подписали, но мы говорим о большом соглашении на 7-8 лет.

Мы не хотели делать цирковое представление из этой ситуации наподобие того, что мы видели с какими-то игроками раньше. В „Коламбусе“ с Артемием обращаются как нельзя лучше. Он не хочет подставлять клуб. Посыл от него был такой: „Я не знаю, хочу ли быть здесь в течение восьми предстоящих лет. Я не решил“. Я ему ответил, что он может оказаться на рынке свободных агентов посредством обмена, если сообщит „Коламбусу“ об этом сейчас. Он сказал, что не хочет вводить в заблуждение клуб. Если он не захочет оставаться, то никто не обвинит его в том, играл в команде, а потом ушёл в последний момент, и клуб ничего за это не получил. Так что если они могут что-то получить за меня… Если же „мундиры“ решат сохранить его, то должны знать риски, которые с этим связаны. Не было никаких разногласий, мы с Панариным были правдивыми и честными перед клубом, всё рассказали перед драфтом, чтобы можно было заранее планировать решение.

— Панарин сообщал „Джекетс“, с какими клубами он готов обсуждать долгосрочный контракт? — Нет. Список команд, куда якобы хочет перейти Панарин, который был опубликован в прессе, — это всё предположения. Я читал, о каких городах шла речь в прессе. Могу только сказать, что это не так. Ярмо не получал никакого списка.

— Кекяляйнен рассчитывает, что Панарин будет в составе в начале сезона. Так ли это или что-то может случиться этим летом? — Ярмо пытается найти клуб для обмена, и если в команде захотят знать о долгосрочных планах Панарина, Ярмо даст им разрешение поговорить со мной. Я сам не просил разрешения вести переговоры с другими клубами, он не спрашивал, нужно ли мне такое разрешение. Уверен, все 30 клубов хотели бы иметь Панарина, но нельзя совершить сделку, не позвонив мне.

— Некоторые думают, что Панарин хочет знать, сможет ли „Коламбус“ продлить контракт с Бобровским, и какие ещё сделки совершит клуб. — В этом нет ни капли правды.

— Каковы шансы, что Панарин подпишет новый контракт с „Коламбусом“? — Он не хочет, чтобы я вёл переговоры, так что… На месте „Коламбуса“ я бы сделал то же самое (рассматривал возможность обмена. — Прим. ред.).

Кто-то бежит, сверкая пятками…

В Коламбусе не понаслышке знают, как не слишком красиво из их команды бежали игроки в прошлом. „Мундиры“ — один из самых молодых клубов лиги, не считая „Вегаса“. За 18 лет существования они всего четыре раза выходили в плей-офф, и только в последние годы перестали считаться записными аутсайдерами. Логично, что не все хотели там играть. Джефф Картер был обменян из „Филадельфии“ летом 2011 года, за неделю до того, как вступил в силу его новый контракт с запретом на обмен. „Коламбус“ рассчитывал, что он поможет команде подняться со дна, но на деле Картер оказался ошарашен и совершенно недоволен переездом в Огайо, и уже зимой его обменяли в „Лос-Анджелес“.

Ещё раньше из „Коламбуса“ сбежал Адам Фут . Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе „Колорадо“ сам подписал контракт как свободный агент. Стал капитаном, а в конце третьего сезона (последнего по контракту) стал шантажировать клуб. Фут ставил заведомо невозможные условия о новом соглашении, продал дом в Коламбусе и в конце буквально заставил обменять себя обратно в „Колорадо“. Это было в конце „регулярки“, когда „Коламбус“ ещё боролся за плей-офф и был готов оставить Фута, даже если тот уйдёт летом задаром.

Был ещё Рик Нэш — тоже капитан, а также единственный обладатель „Морис Ришар“ в истории клуба, который в 2012 году пытался представить свою просьбу об обмене как проявление благородства. Он тогда заявил, что снимет запрет на обмен, если сделка поможет усилить команду. Летом Нэша обменяли в „Рейнджерс“. Есть и свежие примеры в НХЛ. Помните, как почти год тянулась история с обменом Мэтта Дюшейна из „Колорадо“? Когда она наконец-то закончилась, игроки „лавин“ признавались, что вздохнули с облегчением. Тяжело, когда в твоей команде есть человек, который спит и видит, как уедет отсюда.

Или главная бомба этого лета — неожиданный уход Джона Тавареса из „Айлендерс“. Прошлым летом он рассказывал, что хочет остаться в команде, что переговоры продвигаются. Весь год говорил хорошие слова о верности „Айлендерс“, и даже после сезона никто не сомневался, что новый контракт не за горами.

Получилось иначе. Таварес выбрал мечту и отправился в „Торонто“, за который болел в детстве. Причём все главные события развернулись после драфта и открытия рынка свободных агентов. „Айлендерс“ не получили за ушедшую звезду ровным счётом ничего. Не обменяли в дедлайн, не обменяли до 1 июля. Многие болельщики злились и жгли джерси с именем Тавареса только потому, что он долго кормил обещаниями, а потом не оставил клубу никаких вариантов.

… а Панарин поступает честно

Панарин не сделал „Коламбусу“ ничего плохого. И сейчас старается помочь клубу максимально безболезненно выйти из сложной ситуации. Выйти так, как будет лучше для самого клуба. И это правильно, особенно сейчас, когда люди часто делают не то, что говорят, и не думают о других.

Он честно говорит, что пока не определился в своих желаниях (пусть эта нерешительность и может показаться странной). И честно выкладывает карты на стол ещё до начала сезона (даже до драфта и открытия рынка свободных агентов), чтобы в „Коламбусе“ могли всё взвесить и проработать различные варианты. Он готов к обмену, если так решит клуб, но сам его не просит. Он готов честно отработать контракт, играть и целиком отдаваться на льду. Он не воротит нос и не юлит.

Поэтому Панарин вряд ли станет для болельщиков „мундиров“ новым Футом или Картером, которых те тихо ненавидят. Даже если он больше не выйдет на лёд в форме со звездой на груди, в Коламбусе о нём будут вспоминать с теплотой.