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Червиченко: «Вся команда убивалась на поле, кроме пешехода Смолова»
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Червиченко: «Вся команда убивалась на поле, кроме пешехода Смолова» 

Евро-футбол.Ру 5 часов назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко раскритиковал нападающего сборной России Фёдора Смолова, не сумевшего реализовать свой удар в серии послематчевых пенальти с Хорватией (2:2, 3:4 по пенальти).
"Претензия к Смолову не потому, что он так вальяжно пробил и начал сборной вот так серию пенальти. Претензия к тому, что убивалась на поле вся команда, кроме одного футболиста, который ходил пешком.
Если я не ошибаюсь, за весь турнир Смолов лишь раз попал в створ ворот, и то с такого угла, откуда мяч вряд ли бы залетел. Он отличился прогулками по полю, регулярными потерями мяча и абсолютно потерянным взглядом.
Человек наплевательски отнесся ко всей стране, а футболистом он стал именно потому, что страна делала из него футболиста с самого детства. Сейчас ему платят огромные деньги, но его мастерство разнится с его гонорарами в несколько раз. Так почему не нужно клевать? Если команда убивается ради результата, но один человек портит труды всего коллектива, его нельзя критиковать?", — сказал Червиченко.
Чемпионат мира проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.
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