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Красноярские полицейские начнут штрафовать нарушителей на гироскутерах
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Красноярские полицейские начнут штрафовать нарушителей на гироскутерах 

sibnovosti.ru 6 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
Краевая Госавтоинспекция собирается штрафовать нарушителей на гироскутерах, моноколесах, самокатах и сегвеях. ГИБДД напомнила горожанам о правилах дорожного движения при катании на современных и популярных среди молодежи средствах передвижения.
Полицейские предупреждают, что кататься необходимо в защитном шлеме. Красноярцам рекомендуют не набирать скорость выше 12 км/ч, не выезжать на трассы и дороги, не отвлекаться на гаджеты, а также держать безопасную дистанцию.
«В случае нарушений данных требований, действия лица могут быть квалифицированы по статьям 12.29 и 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — пояснили в ведомстве.
Отметим, что ГИБДД не относит сегвеи, гироскутеры, моноколеса и электрические самокаты к отдельной категории транспортных средств (ТС). Именно поэтому люди, использующие современные средства передвижения, являются пешеходами.
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